Пожар в снегоуборочной машине на трассе в Кузбассе сняли на видео
Возгорание авто произошло на 25 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».
Утром 30 октября на 25 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» загорелся снегоуборочный автомобиль ЗИЛ-131. К ликвидации возгорания авто привлекались сотрудники МЧС России.
«На место происшествия выезжали семь человек и две единицы техники. В результате пожара у авто обгорели моторный отсек и кабина», – пояснили Сибдепо в пресс-службе регинального чрезвычайного ведомства.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Видео: vk.com / Матвей Ваганов.
Фото: архив Сибдепо.