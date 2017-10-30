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Кузбасс
Пожар в снегоуборочной машине на трассе в Кузбассе сняли на видео

Пожар в снегоуборочной машине на трассе в Кузбассе сняли на видео

Возгорание авто произошло на 25 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».

Утром 30 октября на 25 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» загорелся снегоуборочный автомобиль ЗИЛ-131. К ликвидации возгорания авто привлекались сотрудники МЧС России.

«На место происшествия выезжали семь человек и две единицы техники. В результате пожара у авто обгорели моторный отсек и кабина», – пояснили Сибдепо в пресс-службе регинального чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Матвей Ваганов.
Фото: архив Сибдепо.

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