Пожилая прокопчанка выпала из салона автобуса

13 февраля в Прокопьевске на ул. Жолтовского пенсионерка выпала из салона автобуса. Предварительно установлено, что водитель «ПАЗа» не посмотрел, зашли ли все пассажиры, и поехал, не закрыв входные двери.

«В результате 70-летняя местная жительница получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. 27-летний водитель автобуса скрылся с места ДТП», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

За оставление места аварии кузбассовца могут лишить прав на срок до 1,5 лет либо арестовать на 15 суток.

С начала года в Кузбассе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 264 ДТП, в результате которых погибли 24 человека, а более 381 – получили травмы различной степени тяжести.