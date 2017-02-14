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Кузбасс
Пожилая прокопчанка выпала из салона автобуса

Пожилая прокопчанка выпала из салона автобуса

70-летней женщине назначили амбулаторное лечение.

13 февраля в Прокопьевске на ул. Жолтовского пенсионерка выпала из салона автобуса. Предварительно установлено, что водитель «ПАЗа» не посмотрел, зашли ли все пассажиры, и поехал, не закрыв входные двери.

«В результате 70-летняя местная жительница получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. 27-летний водитель автобуса скрылся с места ДТП», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

За оставление места аварии кузбассовца могут лишить прав на срок до 1,5 лет либо арестовать на 15 суток.

С начала года в Кузбассе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 264 ДТП, в результате которых погибли 24 человека, а более 381 – получили травмы различной степени тяжести.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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