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Пожилой кемеровчанин пропал без вести после рождественского богослужения

Родственники пропавшего просят помощи в его поисках.

Кемеровчанка Дарья Кёльн на своей странице в Facebook сообщила о пропаже дяди в ночь на 7 января.

«У меня пропал близкий человек. Еду в полицию подавать заявление, уже обзвонила морги. Если у кого-то есть опыт в подобных вещах, или есть знакомые в больницах (больничная справочная только с понедельника работает), дайте знать. Сейчас нужна любая помощь», — обратилась Дарья к пользователям социальной сети.

Пропавшего зовут Александр Николаевич Хлебников, 1947 года рождения, по профессии — художник. Он не вернулся домой после праздничного рождественского богослужения в Рудничном районе Кемерова. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Николаевича, Дарья просит позвонить по номеру телефона +79515983569.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Facebook.com/Дарья Кёльн

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