Пранкер попытался сорвать платье с певицы Ани Лорак

На «красной дорожке» музыкальной премии «Муз-ТВ-2017», произошёл инцидент с певицей Ани Лорак. К вокалистке, пришедшей на церемонию с мужем, подбежал пранкер Дмитрий Торин и попытался сорвать с неё платье. Лорак успела среагировать и увернуться, а её супруг Мурат Налчаджиоглу ударил Торина ногой. Видео инцидента опубликовано на сайте телеканала 360°. Позднее Торин ещё раз побеспокоил Лорак – во время фотографирования он подбежал к ней и несколько раз поцеловал платье исполнительницы.

Церемония вручения премии телеканала Муз-ТВ состоялась в Москве в пятницу, 9 июня.