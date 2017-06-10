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Пранкер попытался сорвать платье с певицы Ани Лорак

Инцидент произошёл на «красной дорожке» перед вручением премии Муз-ТВ.

На «красной дорожке» музыкальной премии «Муз-ТВ-2017»,  произошёл инцидент с певицей Ани Лорак. К вокалистке, пришедшей на церемонию с мужем, подбежал пранкер Дмитрий Торин и попытался сорвать с неё платье. Лорак успела среагировать и увернуться, а её супруг Мурат Налчаджиоглу ударил Торина ногой. Видео инцидента опубликовано на сайте телеканала 360°. Позднее Торин ещё раз побеспокоил Лорак – во время фотографирования он подбежал к ней и несколько раз поцеловал платье исполнительницы.

Церемония вручения премии телеканала Муз-ТВ состоялась в Москве в пятницу, 9 июня.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: Телеканал 360°
Фото: Google Images.

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