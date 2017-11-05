Правила перевоза ручной клади и багажа в России изменились

С 5 ноября в России изменились Федеральные авиационные правила о провозе ручной клади и багажа в самолётах. Изменились нормы веса ручной клади, а также перечень того, что можно взять на борт сверх минимума.

Новый закон позволяет авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, в которых исключена норма бесплатного багажа, пишет «Лента». Однако перевозчики всё-таки обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади. Её вес должен составлять не менее 5 килограммов на человека. Раньше это ограничение составляло 10 килограммов.

Новый закон также определяет перечень предметов, которые пассажир может взять на борт сверх минимума. В список вошли рюкзак, портфель или дамская сумочка, верхняя одежда, детской питание, люлька или детская коляска, трости, костыли, лекарства и товары из магазинов беспошлинной торговли.