Правительство предложило упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС через портал госуслуг

Российское правительство объявило о внесении в Госдуму законопроекта об упрощении процедуры подачи заявления о регистрации брака через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака, одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака», — говорится в сообщении.

Без предоставления скан-копий данных документов можно обойтись, поскольку эти сведения всё равно будут переданы при личной явке брачующихся на регистрацию.

Законопроект был одобрен на заседании правительства неделю назад, 15 июня.