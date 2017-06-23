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Правительство предложило упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС через портал госуслуг

Правительство предложило упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС через портал госуслуг

Предлагается исключить необходимость предоставления скан-копий ряда документов.

Российское правительство объявило о внесении в Госдуму законопроекта об упрощении процедуры подачи заявления о регистрации брака через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака, одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака», — говорится в сообщении.

Без предоставления скан-копий данных документов можно обойтись, поскольку эти сведения всё равно будут переданы при личной явке брачующихся на регистрацию.

Законопроект был одобрен на заседании правительства неделю назад, 15 июня.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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