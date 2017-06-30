Правительство РФ предложило перенести повышение акцизов на сигареты. Законопроект об индексации ставок акцизов на ряд товаров внесли в Госдуму, сообщают «Ведомости».

Документ предполагает, что акцизы на большинство товаров увеличатся с 1 января 2018 года. При этом акцизы на сигареты и папиросы не изменятся до 1 июля 2018 года.

В течение полугода, с января по июль 2018 года, правительство предложило применять в отношении сигарет действующую ставку (1562 руб. за 1000 сигарет плюс 14,5% расчётной стоимости). С 1 июля она увеличится на 10% – до 1718 руб. за 1000 сигарет.

По информации РБК, ставки акцизов на остальные товары табачной отрасли – сигары, сигариллы, нагревательный табак – вырастут 1 января 2018 года.