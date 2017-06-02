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Празднование Дня города в Кемерове пройдёт за счёт спонсоров

Празднование Дня города в Кемерове пройдёт за счёт спонсоров

В мэрии заявили, что администрация города не потратила на предстоящий праздник «ни копейки».

В администрации Кемерова рассказали, что празднование Дня города и Дня России пройдёт за счёт спонсоров.

«Праздничные мероприятия организуют либо за счёт спонсорских средств, либо по инициативе тех артистов, которые собираются выступать, — рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко. — Администрация города здесь не тратит ни копейки».

Сумму, которую выделили спонсоры, на пресс-конференции не назвали. Олег Коваленко добавил, что всего в праздничный день в столице Кузбасса на 16 площадках пройдут 65 мероприятий. Большинство концертов и выступлений состоятся в центре города.

Ранее Сибдепо сообщал, что 12 июня в областном центре выступят, в частности, группа «Город 312», экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц». Праздничный фейерверк на Университетском мосту продлится восемь минут.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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