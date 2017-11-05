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Празднование Дня народного единства в Кемерове завершилось 7-минутным салютом

Празднование Дня народного единства в Кемерове завершилось 7-минутным салютом

Небо над площадью Советов осветили более 500 залпов.

В столице Кузбасса празднование Дня народного единства завершилось салютом. Более 500 залпов осветили небо над площадью Советов.

На центральной площади города в честь праздника организовали музыкальный и танцевальный open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею». Также в столице Кузбасса во Дворце зимних видов спорта стадиона «Химик» открыли ледовый сезон, организовали бесплатный прокат и другие праздничные мероприятия.

А в 19:30, после концерта, начался салют, который продлился семь минут. По информации пресс-службы администрации Кемерова, яркий фейерверк увидели более 15 000 горожан.

После фейерверка кемеровчан во все районы города развезли более 100 единиц общественного транспорта.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: архив Сибдепо.

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