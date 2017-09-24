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Кузбасс

Представитель Олега Тинькова опроверг угрозы в адрес дуэта Nemagia

В «Тинькофф банке» заявили, что встреча представителей Nemagia и Валерии Павлюковой являлась неофициальными переговорами о возможности примирения сторон.

В ролике (18+, нецензурная лексика), выложенном 23 сентября блогерами Nemagia на видеохостинге Youtube, заявлялось, что в адрес дуэта были высказаны угрозы во время встречи их представителя с топ-менеджером «Тинькофф банка» Валерией Павлюковой. В частности, блогеры обращали внимание зрителей на некоторые слова Павлюковой, которые они расценивают, как угрозы.

По информации «Ведомостей», представитель Олега Тиньков подтвердил факт встречи, но заявления об угрозах опроверг.

«Не надо передергивать и пытаться называть это угрозой или шантажом. Это называется реализация права. А передергивание фактов и подмена понятий – это очередная попытка получить больше просмотров, то есть похайпить», – заявил представитель бизнесмена.

Кроме того, он обратил внимание на то, что встреча была неофициальной и существовала предварительная договорённость о том, что никаких записей разговора вестись не будет. Представитель Nemagia эту договорённость нарушил. В свою очередь, представитель блогеров Сергей Воронин заявил, что встречи было две. И на второй из них ему прямо заявили, что в случае отказа дуэта от извинений и удаления ролика их «съест госмашина» закидают исками в гражданские суды и так далее, вплоть до возбуждения ряда новых уголовных дел. Представитель «Тинькофф банка» сказал, что о второй встрече ему ничего не известно.

Конфликт между Олегом Тиньковым и дуэтом кемеровских блогеров начался после публикации последними ролика с высказываниями, которые, по мнению бизнесмена, «носят порочащий характер и влекут к утрате доверия». Тиньков обратился в полицию. Позднее он заявил, что все претензии к Nemagia  будут сняты, если они принесут извинения ему и его семье, а также удалят скандальный видеоролик.

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Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Фото: youtube.com

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