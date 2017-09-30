Представители Германии и США вошли в число победителей кинофестиваля «Видение» в Кемерове

Фестиваль прошёл в столице Кузбасса уже в одиннадцатый раз.

В Кемерове назвали победителей XI фестиваля «Видение». Напомним, он проходил в столице Кузбасса с 23 по 29 сентября. Зрители могли увидеть на разных площадках 100 работ участников, в том числе из США, Канады, Мексики, Франции, Швейцарии, ОАЭ, Чехии, Испании.

Организаторы фестиваля в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали список победителей мероприятия. В смотре «ПредВидение» лучшей признали картину «Кругосветка» российского режиссёра Александра Фомина. В номинации «Музыкальное видео» победила работа «Aerophonics – Stalemate» режиссёра Егора Севастьянова из Санкт-Петербурга.

Лучшим «Неигровым кино» стала «Американская мечта» Андрея Ананина. «Приз зрительских симпатий» достался «Половинкам» Байбулата Батуллина. Гран-при фестиваля получила «Кнопка» Максима Куликова из Екатеринбурга.

«Фестиваль в последние 3-4 года проходит примерно на одном и том же уровне. У нас очень сильная по работам программа, определённое зрительское внимание, насыщенное расписание. Есть рекорды, связанные с общими цифрами: мы получили 1193 заявок из 57 стран на участие в фестивале в этом году. Также в этот раз было ровно 100 фильмов, показанных в официальной программе – столько ещё ни в один год не было», – рассказал Сибдепо соорганизатор Алексей Левин.

Организаторы «Видения» считают, что фестиваль должен расти и развиваться дальше.

«У нас есть планы и задумки, как это сделать. Всё упирается в финансирование. Проводить ли фестиваль в том формате, в котором он существует в последние годы, можно, но нужно ли это нам и зрителям – вот вопрос», – добавил собеседник издания.

Отметим, что победу в номинациях «Анимационное кино» и «Игровое кино» одержали представители США и Германии – Юлия Рудицкая и Арто Себастьян (Arto Sebastian) соответственно.