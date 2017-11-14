Представлена первая кукла Barbie в хиджабе

Компания Mattel, которая производит куклы Barbie, объявила о скором выходе первой куклы в хиджабе. Новую модель посвятили американской фехтовальщице Ибтихадж Мухаммад, которая первой выступила на Олимпиаде с покрытой головой, пишет TJ.

«Я горжусь тем, что маленькие девочки могут играть с Барби, которая добровольно носит хиджаб», – прокомментировала спортсменка.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD — Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) November 13, 2017

Помимо традиционного платка, кукла одета в обтягивающий спортивный костюм и комплектуется шлемом с рапирой. Предполагается, что в продажу она поступит в 2018 году.