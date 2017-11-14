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Представлена первая кукла Barbie в хиджабе

Представлена первая кукла Barbie в хиджабе

Куклу выпустят в честь американской фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад.

Компания Mattel, которая производит куклы Barbie, объявила о скором выходе первой куклы в хиджабе. Новую модель посвятили американской фехтовальщице Ибтихадж Мухаммад, которая первой выступила на Олимпиаде с покрытой головой, пишет TJ.

«Я горжусь тем, что маленькие девочки могут играть с Барби, которая добровольно носит хиджаб», – прокомментировала спортсменка.

Помимо традиционного платка, кукла одета в обтягивающий спортивный костюм и комплектуется шлемом с рапирой. Предполагается, что в продажу она поступит в 2018 году.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons, twitter.com / Ibtihaj Muhammad.

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