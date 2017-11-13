Предстоящая неделя в Кузбассе будет морозной

Погода на предстоящей неделе в Кузбассе будет неустойчивой. Ожидаются перепады температуры и атмосферного давления. Из-за инверсии температура будет отличаться в пониженных местах от температуры на возвышенностях. Из-за этого в разных районах городов Кузбасса будут заметны различия в температуре.

Во вторник, 14 ноября, в регионе также будут идти снегопады, а на дорогах ожидается гололедица. В дневное время столбик термометра будет показывать от -3 до -8°С, а ночью ожидается существенное похолодание – до -21°С. Также буде южный умеренный ветер с порывами до 12 м/с.

В среду, 15 ноября, осадки постепенно прекратятся. В светлое время суток температура воздуха составит от -12 до 17°С и к вечеру продолжит понижаться. В ночь на четверг температура воздуха будет варьироваться от -20 до -25°С. Ветер будет восточным с порывами до 13 м/с.

16 и 17 ноября в регионе практически не будет осадков. Ветер ожидается южный. Днём столбик термометра будет показывать от -6 до 11°С, а ночью до -20, -25°С. Местами будет теплее – до -15°С.

В выходные в Кузбассе снова ожидаются снегопады и порывистый южный ветер. В ночь с субботы, 18 ноября, на воскресенье, 19 ноября, ожидается усиление ветра до 17 м/с. В воскресенье ожидаются метели.