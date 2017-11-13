Новости
Кузбасс
Предстоящая неделя в Кузбассе будет морозной

Предстоящая неделя в Кузбассе будет морозной

Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды до 19 ноября.

Погода на предстоящей неделе в Кузбассе будет неустойчивой. Ожидаются перепады температуры и атмосферного давления. Из-за инверсии температура будет отличаться в пониженных местах от температуры на возвышенностях. Из-за этого в разных районах городов Кузбасса будут заметны различия в температуре.

Во вторник, 14 ноября, в регионе также будут идти снегопады, а на дорогах ожидается гололедица. В дневное время столбик термометра будет показывать от -3 до -8°С, а ночью ожидается существенное похолодание – до -21°С. Также буде южный умеренный ветер с порывами до 12 м/с.

В среду, 15 ноября, осадки постепенно прекратятся. В светлое время суток температура воздуха составит от -12 до 17°С и к вечеру продолжит понижаться. В ночь на четверг температура воздуха будет варьироваться от -20 до -25°С. Ветер будет восточным с порывами до 13 м/с.

16 и 17 ноября в регионе практически не будет осадков. Ветер ожидается южный. Днём столбик термометра будет показывать от -6 до 11°С, а ночью до -20, -25°С. Местами будет теплее – до -15°С.

В выходные в Кузбассе снова ожидаются снегопады и порывистый южный ветер. В ночь с субботы, 18 ноября, на воскресенье, 19 ноября, ожидается усиление ветра до 17 м/с. В воскресенье ожидаются метели.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Вкус и пафос

Страдания говядины на открытии гриль-бара «Жара»

Всё, что нужно знать о новом баре на Кузнецком проспекте
Гид

Театр с попкорном: лучшие спектакли мира теперь и в Кемерове

В Кемерове стартовал новый федеральный проект TheatreHD
Квартира недели

«Рыцарский» коттедж за 26 миллионов в Кемерове

Хозяевам по вкусу не только средневековые мотивы, но и сильные цвета
Еда

Пицца как искусство: в Кемерове появился филиал Неаполя

Маэстро из Неаполя готовит в Кемерове

Сегодня в Кемерове

Популярное