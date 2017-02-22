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Премьеры и хиты: чего ждать от кемеровского драмтеатра в праздничные выходные

Премьеры и хиты: чего ждать от кемеровского драмтеатра в праздничные выходные

В ближайшие дни в драмтеатре пройдут показы нескольких спектаклей и творческий вечер артиста Ивана Крылова.

В кемеровском драмтеатре рассказали о программе на праздничные выходные.  23 и 24 феврая в театре пройдёт премьера «Калеки с острова Инишмаан». Спектакль поставлен по одноименной пьесе Мартина Макдонаха, который в 2005 году получил «Оскар» за короткометражку «Шестизарядник».

25 февраля жители областного центра и гости города смогут посмотреть «Клинику». Комедия появилась в репертуаре театра в конце 2016 года и уже успела стать хитом.

26 февраля пройдёт творческий вечер одного из ведущих артистов театра Ивана Крылова, которому недавно исполнилось 30 лет.

«Программа творческого вечера включает в себя спектакль, который выбрал юбиляр («Кофейная»), а также поздравления и творческие номера от актёров театра для Ивана», — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова.

Все мероприятия будут начинаться в 18:00.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: кемеровский драмтеатр.

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