Престижный российский вуз ждёт абитуриентов из Кузбасса

В Новокузнецке состоялся брифинг с участием заместителя ответственного секретаря приёмной комиссии Сибирского федерального университета. Роман Ваганов рассказал об особенностях подачи документов в этом году, новых специальностях и льготах для абитуриентов.

По версии международного репутационного рейтинга, обнародованного компанией QS (Emerging Europe & Central Asia QS University Rankings), СФУ входит в топ лучших вузов мира. Трёхуровневая система образования обеспечивает подготовку квалифицированных кадров по всему Сибирскому федеральному округу. Сегодня там обучается более 30 000 студентов, и ежегодно в общий поток добавляется по 10 000 абитуриентов.

“Спрос на кадры очень высок. Порядка 70% выпускников СФУ востребованы на рынке труда и обеспечены работой по своей специальности”, — отметил заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии СФУ Роман Ваганов.

В этом году при поступлении на очную форму для абитуриентов предусмотрено 6 000 бюджетных мест. Для учащихся действует специальная бонусная программа поддержки талантливых абитуриентов. Базовая стипендия предполагает выплаты в размере около 2 000 рублей, однако эта сумма может повышаться до 5 раз в зависимости от набранного количества баллов на экзамене.

В этом году для студентов, которые будут обучаться в Сибирском федеральном университете на платной основе, предусмотрены скидки. Сумма снижается в зависимости от выбранной специальности и определённого количества баллов по ЕГЭ. К примеру, скидка на научно-инженерные специальности достигает 50%, если абитуриент набрал на экзамене более 180 баллов. Чтобы на 35% снизить стоимость обучения по гуманитарно-социальной направленности, необходимо не менее 195 баллов по итогам экзамена. Стоимость сохранится в течение всего срока обучения, поскольку ещё на начальном этапе с учащимися заключается договор на оказание платных образовательных услуг на определённую сумму.

Набрать дополнительные баллы к общему рейтингу при поступлении в вуз можно, участвуя в экспресс-конкурсах. Они проходят с 22 июня по 15 июля. Абитуриентам предлагают ответить на 10 вопросов, связанных с приёмом в университет, что в итоге позволяет разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Ещё один бонус распространяется на иногородних абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ по физике и информатике. Они смогут проживать в новом общежитии СФУ «Tesla village», где соберется весь инженерный резерв вуза.

Приёмная кампания в СФУ стартовала 20 июня. Абитуриенты уже подали более 5 000 заявлений. Приём документов на творческие специальности заканчивается 7 июля, в военно-инженерный институт — 17 июля. Все вступительные испытания, которые проводит вуз, завершатся 26 июля. В этот же день будет объявлен список поступивших на бюджет по результатам ЕГЭ и опубликованы конкурсные списки. 3 августа на бюджетные места, которых в этом году 6 000, будет зачислено около 5 000 студентов. 18 августа завершится зачисление на платные места. Первая в России система прогноза зачисления абитуриентов в режиме онлайн реализована в мобильном приложении «Абитуриент СФУ», которое можно скачать и установить на всех платформах.

Подробные консультации абитуриентам можно получить на российском портале «Решу ЕГЭ», либо позвонив в приёмную комиссию университета.