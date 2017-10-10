Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила миллиард рублей

Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.

В Кузбассе правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг перечисляли деньги клиентов на подконтрольные подозреваемым счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали их.

«В настоящее время выявлено уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Услугами преступной группы пользовались лица и компании из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. Предварительно установлено, что с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых правоохранители провели обыск, изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.