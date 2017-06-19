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Президент Коста-Рика съел осу во время общения с журналистами

Президент Коста-Рика съел осу во время общения с журналистами

Оса залетела в рот к главе государства во время разговора.

Президент Коста-Рика Луис Гильермо Солис съел осу во время разговора с журналистами. У мужчины не оставалось другого выбора. Насекомое залетело к нему в рот во время разговора.

«Я её съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок», — отшутился глава государства, сообщает ABC 6.

Инцидент произошёл во время разговора об открытии бетонного завода в южной части Коста-Рика. Политик не растерялся, когда к нему в рот попало насекомое. После инцидента он продолжил свой рассказ.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Extremeyak.
Фото: https://www.youtube.com / Extremeyak.

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