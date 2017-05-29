Президент России объявил Десятилетием детства 2018 — 2027 годы

Владимир Путин объявил 2018 — 2027 годы Десятилетием детства. Соответствующий указ опубликован сегодня, 29 мая 2017 года, на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство России за три месяца должно утвердить план основных мероприятий, которые пройдут в этот период времени. Президент принял это решение с целью усовершенствовать государственную политику в сфере защиты детства. В рамках реализации программы будут учитываться результаты, полученные в 2012-2017 годы в подобной практике.

Настоящий указ вступил в силу со дня его публикации.

Напомним, впервые объявить Десятилетие детства предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в конце 2016 года.