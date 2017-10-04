Президент России продлил полномочия прокурора Кузбасса ещё на пять лет

Президент России Владимир Путин продлил полномочия прокурора Кузбасса Павла Бухтоярова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» продлить полномочия сроком на пять лет прокурора Кемеровской области Бухтоярова Павла Валерьевича», – говорится в документе.

Напомним, что Павел Бухтояров возглавил региональное надзорное ведомство в 2012 году. Ранее, c 2007 года, он занимал должность прокурора Республики Тыва. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе кузбасской прокуратуры, сейчас Павел Бухтояров имеет классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.