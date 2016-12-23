Экономика
Россия и Мир
Владимир Путин допустил компромисс с Японией по Курилам

Президент заявил о рекордно низком уровне инфляции в России по итогам 2016 года

Владимир Путин сообщил, что в конце года инфляция может составить 5,5%.

Инфляция по итогам 2016 года составит 5,5%, что является рекордно низким показателем. Об этом во время большой пресс-конференции 23 декабря заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В прошлом году даже для нашей экономики она (инфляция, — прим. Сибдепо) была высокой. Связано это было, в частности и с импортозамещением в сельском хозяйстве. В этом году будет уверенно меньше шести, скорее всего это будет в районе 5,5% – рекордно низкий уровень инфляции. В ближайшее время мы выйдем в параметры 5% и 4%», — заявил глава государства.

В самом начале своей большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о ВВП. В прошлом году по этому показателю был спад на 3,7%.

«В этом году тоже будет небольшое снижение, мы думали, что это будет около единицы.По году у нас будет -0,5%, -0,6%», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в России сохраняется положительный баланс внешней торговли.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Куда сходить в Кемерове 23-25 декабря

Новогодняя истерия захлестывает всё больше, а значит выходные нужно провести максимально продуктивно
Чтиво

Капитан Спутник спешит на помощь!

Разбираемся, кому поможет Капитан Спутник в борьбе за качественный досуг, и развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
В деле

Как делают варенье из сосновых шишек

Сибдепо побывал на производстве и узнал, как чистят кедровый орех и делают шишковое варенье
Автодепо

Сколько в Кемерове стоит отогреть авто

Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора

Сегодня в Кемерове

Популярное