Президент Зимбабве потратил на празднование 93-летия почти 2 млн евро

Президент Зимбабве Роберт Мугабе потратил на празднование 93-летия почти 2 млн евро. Праздничное мероприятие прошло в городе Матопос. На вечеринке собрались несколько тысяч гостей. В основном, это были представители правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС), передаёт «Лента.ру».

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По информации зарубежных СМИ, для мероприятия были убиты около 150 голов крупного рогатого скота. Кроме этого, участников празднования угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве.

Президент выступил перед гостями в костюме, украшенном собственными изображениями. Речь именинника продолжалась более часа.

В 2016 году республика Зимбабве заняла шестое место в списке самых беднейших государств мира. В 2009 году в стране был побит мировой рекорд по инфляции. Тогда за 100 трлн зимбабвийских долларов можно было купить всего несколько яиц.