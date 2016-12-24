Авто
Кузбасс

При выходе из ПАЗа жительница Анжеро-Судженска поскользнулась и попала под колёса НефАЗа

43-летнюю женщину госпитализировали.

Жительница Анжеро-Судженска попала под колёса автобуса НефАЗ на улице Желябова. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, на остановке общественного транспорта НефАЗ осуществлял посадку пассажиров. В этот момент в нарушение ПДД водитель ПАЗа остановился слева от автобуса и начал высаживать горожан. В итоге при выходе 43-летняя женщина поскользнулась и упала под задние колёса НефАЗа, который уже начал движение.

«В результате случившегося пострадавшая получила травмы, — рассказала Сибдепо сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса Маргарита Рахвалова. – Её госпитализировали».

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом правой стопы.

Как отметили в Госавтоинспекции, при оформлении ДТП были зафиксированы недостатки зимнего содержания дороги.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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