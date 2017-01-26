Происшествия
Россия и Мир

При взрыве на ТЭЦ в Пензе погиб один человек

По данным ФСБ, рухнувшая крыша повредила трубы газопровода, от этого произошёл взрыв.

При взрыве на Пензенской ТЭЦ погиб один человек. Об этом ТАСС рассказали в региональном Минздраве. К взрыву на станции привело обрушение крыши в районе пятой турбины.

На месте ЧП работают все аварийно-спасательные службы города, сообщили изданию в УФСБ. В пресс-службе МЧС пояснили, что взрыв произошел в тот момент, когда на станции проводились сварочные работы.

Правоохранительные органы предварительно установили, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Фото: «Лайф«. 

Текст: Анна Печенегова.

Комментарии

Рекомендуем

Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Тест

Какой из вас руководитель?

Проверьте, относитесь ли вы к офисным тиранам
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Чтиво

Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе

Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям

Сегодня в Кемерове

Популярное