При взрыве на ТЭЦ в Пензе погиб один человек

По данным ФСБ, рухнувшая крыша повредила трубы газопровода, от этого произошёл взрыв.

При взрыве на Пензенской ТЭЦ погиб один человек. Об этом ТАСС рассказали в региональном Минздраве. К взрыву на станции привело обрушение крыши в районе пятой турбины.

На месте ЧП работают все аварийно-спасательные службы города, сообщили изданию в УФСБ. В пресс-службе МЧС пояснили, что взрыв произошел в тот момент, когда на станции проводились сварочные работы.

Правоохранительные органы предварительно установили, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Фото: «Лайф«.