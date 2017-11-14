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Присоединение ВТБ24 к ВТБ пройдёт 1 января 2018 года

Присоединение ВТБ24 к ВТБ пройдёт 1 января 2018 года

Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 9 ноября.

9 ноября внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. С 1 января 2018 года весь розничный бизнес будет объединён под единым брендом ВТБ.

Как рассказали в пресс-службе компании, работа по объединению продуктовой линейки началась ещё до момента присоединения. Сейчас в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу.

Клиенты ВТБ и ВТБ24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Также завершён масштабный проект по унификации сервиса внесения наличных в банкоматах. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru. Его полностью обновят в ближайшее время.

«Объединение сетей розничного и корпоративного банков поможет централизовать функции поддержки и контроля, а также, я уверена, обеспечит рост бизнеса и кросс-продаж объединенной региональной команды», – отметила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1300 точек), но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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