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Продажи Lada Vesta начались в Германии

Продажи Lada Vesta начались в Германии

Немецкие автомобилисты могут купить машину с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил.

Во вторник, 21 февраля, в Германии стартовали продажи автомобиля Lada Vesta. Седаны соответствуют нормам токсичности Евро-6. Из-за экологических стандартов производителю пришлось изменить некоторые материалы, в том числе декоративное покрытие автомобиля и фреон кондиционера.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа, в автомобиль добавили несколько новых опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на автомобили, реализуемые в России. Седаны, поставляемые в Европу, оборудованы датчиками давления в шинах, дневной подсветкой комбинации приборов и плафоном освещения для заднего ряда сидений.

Минимальная цена, за которую можно купить автомобиль в Германии составляет 12 490 евро (примерно 760 000 рублей). Топовая версия Vesta обойдется в 13 250 евро (около 804 000 рублей), а в России цены на Vesta варьируются от 545 900 до 735 000 рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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