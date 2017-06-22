Продажи нового кроссовера Mazda CX-5 в России стартуют в июле

Цена на модель с механической коробкой передач составит от 1 млн 431 тыс. рублей.

Продажи нового кроссовера Mazda CX-5 в России стартуют 1 июля. Как сообщает «Автостат», цена на модель с механической коробкой передач составит от 1 млн 431 тыс. рублей.

На рынке страны автомобиль будет доступен с двигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.). Переднеприводная версия будет доступна с «механикой», а полноприводная – с «автоматом».

Авто получило новые решётку радиатора, фары и бамперы. Модель «расширили» на 10 миллиметров, а объём багажника увеличили на пять литров. В салоне появились другие рулевое колесо, панель приборов, климат-система, воздушные дефлекторы, сиденья. Есть также 7-дюймовый экран и проекционный дисплей.

Официальная премьера кроссовера прошла в марте на автосалоне в Женеве.