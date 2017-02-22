Продажи обновлённого Kia Mohave в России стартуют весной. Как сообщает «За рулём», жители страны смогут купить рамный внедорожник уже в апреле.

Автопроизводитель обновил экстерьер и расширил функционал машины. У Mohave будет система контроля слепых зон. Маневрирование на малых скоростях и в стеснённых условиях облегчат система помощи при выезде с парковки задним ходом и система кругового обзора. Согласно требованиям российского законодательства, внедорожник оборудовали системой вызова экстренной помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

В базовой комплектации у автомобиля будет новая мультимедийная система с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и навигацией. Также машина оборудована новой приборной панелью Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма.

Цены и комплектации автомобиля объявят ближе к старту продаж.