Авто
Россия и Мир
Продажи обновлённого Kia Mohave в России стартуют весной

Продажи обновлённого Kia Mohave в России стартуют весной

Цены и комплектации автомобиля объявят ближе к старту продаж.

Продажи обновлённого Kia Mohave в России стартуют весной. Как сообщает «За рулём», жители страны смогут купить рамный внедорожник уже в апреле.

Автопроизводитель обновил экстерьер и расширил функционал машины. У Mohave будет система контроля слепых зон. Маневрирование на малых скоростях и в стеснённых условиях облегчат система помощи при выезде с парковки задним ходом и система кругового обзора. Согласно требованиям российского законодательства, внедорожник оборудовали системой вызова экстренной помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

В базовой комплектации у автомобиля будет новая мультимедийная система с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и навигацией. Также машина оборудована новой приборной панелью Supervision с цветным дисплеем диагональю 4,2 дюйма.

Цены и комплектации автомобиля объявят ближе к старту продаж.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Антикризис

«Мега Хенд»: гардероб площадью 1400 метров

Сибдепо узнал, в чём секрет торговли одеждой секонд-хенд
Автодепо

Обновлённый Lifan X60: традиции стиля и практичности

Сибдепо узнал, какие изменения претерпела новая модель и почему эта машина идеально подходит для кузбассовцев
Тест

Какой из вас Защитник Отечества?

Тест для проверки уровня защитной готовности
Гид

Блины цвета хаки: как провести большие выходные в Кемерове

Сибдепо советует, куда сходить на Масленицу и в День защитника Отечества

Сегодня в Кемерове

Популярное