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Продукцию кузбасских колоний представили на ВДНХ в Москве

Продукцию кузбасских колоний представили на ВДНХ в Москве

Кузбасская часть экспозиции содержит как продукты питания, так и промышленные товары.

С 17 по 20 октября в Москве проходит XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Она разместилась на площади в 24,8 тыс. кв. м в экспозиционных залах павильона №75 на ВДНХ.

Участие в выставке в том числе приняли учреждения ГУФСИН России по Кемеровской области. Они представили продукты питания, промышленные товары, швейные изделия, сувенирную продукцию, предметы бытового назначения для дома и дачи.

«Среди продуктов питания представлены халва, сушеные овощи и печенье. Также в Москву привезли пихтовое масло собственного производства», – рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства.

При этом на отдельных тематических площадках выставлены стенды с осветительными приборами, набором плетёной мебели из лозы, кованым фонарём, которые также изготовили кузбасские осужденные. В общей сложности на выставке представили более 100 различных образцов продукции, которую выпускают в исправительных учреждениях областного ГУФСИН России.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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