Новости
Кузбасс
Проезд в общественном транспорте для пенсионеров Кузбасса будет бесплатным

Проезд в общественном транспорте для пенсионеров Кузбасса будет бесплатным

Такая акция будет действовать в Международный день пожилых людей.

В Кузбассе проезд в общественном транспорте для пенсионеров будет бесплатным. По решению губернатора Амана Тулеева в Международный день пожилых людей жителей региона старшего возраста освободят от оплаты проезда.

Акция на бесплатный проезд будет действовать в электропоездах, общественном электрическом и автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, кроме маршрутного такси, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В России Международный день пожилых людей отмечают 1 октября. Но в Кемеровской области с 2014 года по предложению губернатора кузбассовцы празднуют 1 октября как День уважения старшего поколения.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: wikimedia.org.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Довольный клиент поделился впечатлениями о форексе и своём заработке
Фоторепортажи

У кого больше? Чемпионат по бодибилдингу в Кемерове

Мышцы и загар - что может быть красивее?
Новости

В суде допросили свидетелей и кемеровских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

Также был допрошен водитель Toyota Premio Виктор Оленин.
Чтиво

«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

Как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости

Сегодня в Кемерове

Популярное