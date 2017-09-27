Проезд в общественном транспорте для пенсионеров Кузбасса будет бесплатным

Такая акция будет действовать в Международный день пожилых людей.

В Кузбассе проезд в общественном транспорте для пенсионеров будет бесплатным. По решению губернатора Амана Тулеева в Международный день пожилых людей жителей региона старшего возраста освободят от оплаты проезда.

Акция на бесплатный проезд будет действовать в электропоездах, общественном электрическом и автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, кроме маршрутного такси, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В России Международный день пожилых людей отмечают 1 октября. Но в Кемеровской области с 2014 года по предложению губернатора кузбассовцы празднуют 1 октября как День уважения старшего поколения.