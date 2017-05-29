Прогноз на неделю в Кузбассе: будет тепло и дождливо

Кузбасские синоптики дали прогноз на неделю с 29 мая по 4 июня. Сразу скажем: будет тепло и дождливо. Зонтик придётся брать с собой едва ли не каждый день.

Во вторник осадки пройдут в большинстве районов региона. Прогремят грозы. Днём ожидается от +24 до +29°С, ночью – от +12 до +17°С. Порывы юго-западного ветра достигнут 18 метров в секунду, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В среду дневная температура составит от +17 до +22°С, ночная – от +4 до +9°С. В отдельных районах пройдут дожди. Ветер сменит направление на западное.

Первый день лета обещает быть с дождями и грозами. В светлое время суток ожидается от +18 до +23°С, в тёмное – от +5 до +10°С.

На день пятницы синоптики прогнозируют около +20°С, на ночь – от +7 до +12°С.

В выходные значительно потеплеет. В субботу днём будет от +20 до +25°С, ночью – в пределах +13°С. В воскресенье столбик термометра повысится до отметок +25,+30°С. Местами пройдут ливни, прогремят грозы. Южный ветер усилится до 20 метров в секунду.