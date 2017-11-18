Прохожий обнаружил античное захоронение на пляже в Евпатории

Случайный прохожий обнаружил древнюю могилу на одном из центральных пляжей в Евпатории на западе Крыма. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«Случайный прохожий увидел в песке на одном из центральных пляжей города край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники музея обследовали рукотворный каменный ящик длиной 1,2 м», – пояснили в мэрии.

Эксперты выяснили, что находка представляет собой древнегреческую плитовую могилу конца IV – начала III века до нашей эры. В каменном ящике нашли остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости, – прим. Сибдепо), два сосуда и маленькую монету. По мнению археологов, это было захоронение ребёнка.

По данным ТАСС, находку уже назвали необычной, потому что ранее в этом районе не находили ничего подобного.