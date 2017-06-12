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Производители представили самую мощную в мире игровую консоль

Производители представили самую мощную в мире игровую консоль

В рамках выставки Е3 компания Microsoft презентовала Xbox One X.

Компания Microsoft представила новую консоль Xbox One X на пресс-конференции в рамках выставки Е3. Ранее устройство было известно под кодовым названием Project Scorpio и названо самой мощной приставкой на рынке.

Консоль может запускать игры в разрешении 4К и с частотой кадров в 60 fps, приводит слова представителей компании «Лента». Это стало возможно благодаря мощности графической карты в 6 терафлопс. Например, производительность PS4 Pro составляет 4,2 терафлопса.

Кроме этого, Xbox One X является самой компактной приставкой Microsoft. Все аксессуары, доступные для Xbox One S, будут совместимы и с ней.

Самая мощная игровая консоль в мире поступит в продажу 7 ноября 2017 года. Стоить она будет 500 долларов.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: YouTube.com / Xbox.
Фото: Скрин youtube.com.

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