Прокопчанина будут судить за пьяное ДТП с погибшим

В Прокопьевске будут судить 26-летнего водителя Mercedes E240 за смертельное ДТП. Авария произошла ещё в июне 2017 года на улице Обручева.

Тогда при столкновении Mercedes и ВАЗ-21099 скончался водитель отечественной машины. На месте аварии правоохранители выяснили, что водитель «Мерседеса» в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что водитель Mercedes при повороте налево в нарушение ПДД не убедился в безопасности манёвра, не пропустил встречный автомобиль, в результате чего допустил столкновение транспортных средств», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь автомобилисту грозит до 7 лет лишения свободы.