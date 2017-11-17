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Кузбасс
Прокопчанина будут судить за пьяное ДТП с погибшим

Прокопчанина будут судить за пьяное ДТП с погибшим

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Прокопьевске будут судить 26-летнего водителя Mercedes E240 за смертельное ДТП. Авария произошла ещё в июне 2017 года на улице Обручева.

Тогда при столкновении Mercedes и ВАЗ-21099 скончался водитель отечественной машины. На месте аварии правоохранители выяснили, что водитель «Мерседеса» в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что водитель Mercedes при повороте налево в нарушение ПДД не убедился в безопасности манёвра, не пропустил встречный автомобиль, в результате чего допустил столкновение транспортных средств», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь автомобилисту грозит до 7 лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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