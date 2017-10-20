Прокопчанина осудили за причинение тяжкого вреда здоровью пятилетнему ребёнку

В Прокопьевске суд вынес обвинительный приговор 36-летнему местному жителю, который причинил тяжкий вред здоровью опекаемому пятилетнему мальчику. В марте 2017 года ребёнка доставили в больницу, где медики диагностировали у него травму головы и перелом голени. Известно, что с рождения ребёнку был поставлен диагноз ДЦП.

«С марта 2017 года мальчик стал проживать с дядей, который оформил на него опеку, так как мать ребёнка лишена родительских прав. Опекун в целях воспитания решил, что ребёнок должен передвигаться без ходунков, если потерпевший не успевал сходить в туалет, он бил его», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мальчик часто падал из-за того, что не имел физической возможности ходить без специального устройства. Скорую ребёнку вызвала родственница, которая пришла в гости и увидела мальчика в плохом состоянии.

В настоящее время мужчину отстранили от опекунства. Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы.