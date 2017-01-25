Прокопчанку будут судить за причинение смерти по неосторожности грудному сыну

26-летняя женщина выпила два литра пива и покормила младенца грудным молоком, в результате чего он отравился и умер.

В Прокопьевске 26-летнюю женщину обвинили в умышленном причинении смерти месячному сыну. По данным следствия, в ноябре 2016 года, пока супруг был на работе, женщина в течение дня выпила два литра пива, а затем покормила мальчика грудным молоком и уложила спать. Утром она обнаружила своего ребёнка без признаков жизни и вызвала скорую помощь.

«Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стало отравление алкоголем», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Примечательно, что умерший мальчик был третьим ребёнком в семье, которая характеризовалась положительно и никогда не попадала в поле зрения сотрудников полиции.

Сейчас данная семья поставлена на профилактический учёт. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением в отношении матери направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.