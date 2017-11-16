Прокопьевский ансамбль «Маленькие звёздочки» стал лауреатом фестиваля «Звёзды столицы»

В Москве завершился восьмой международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звёзды столицы». По итогам мероприятия танцевальный ансамбль «Маленькие звёздочки» из Прокопьевска получил диплом первой степени в номинации «Хореография. Народный танец». Участие юных танцоров в фестивале стало возможным после того, как они получили Гран-При межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Таланты на-гора», одним из организаторов которого выступал Фонд «СУЭК-Регионам».

В фестивале-конкурсе «Звёзды столицы» приняли участие более 600 человек в том числе из Марокко, Индии и Украины. Прокопчане впервые принимали участие в мероприятии международного масштаба. Для участников фестиваля была организована обширная экскурсия по самым интересным местам столицы России.

Руководители ансамбля «Маленькие звёздочки» поблагодарили Фонд «СУЭК-Регионам» за поддержку детского творчества и возможность прославить потенциал кузбасских ребят на всю страну.

Стоит отметить, что ещё один лауреат фестиваля-конкурса «Таланты на-гора» из Ленинска-Кузнецкого — театральная студия «Вдохновение» — победил на детском театральном фестивале «Табуретка» в Санкт-Петербурге.