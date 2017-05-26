Прокуратура: кемеровским дорожникам не выплатили 3,5 млн рублей

В прокуратуре рассказали о результатах проверки по факту задолженности по заработной плате работникам ООО «Рудничное». Сотрудники надзорного ведомства установили, что компания задолжала своим 90 сотрудникам 3,5 млн рублей за февраль, март и апрель 2017 года.

«В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших, прокурор района 26.05.2017 внес генеральному директору ООО «Рудничное» представление и потребовал устранить допущенные нарушения, привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении директора «Рудничного» возбудили дело об административном правонарушении.

Специалисты также выяснили, что в 2016 и 2017 годах в прокуратуру района, обращения или жалобы работников компании о невыплате заработной платы не поступали.

Ранее Сибдепо сообщал, что проверку по данному факту проводит Следком.