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Кузбасс

Прокуратура наказала кемеровское «Спецбюро» за гробы с отходами патологоанатомов

Хоронить части тел на территории данного кладбища запрещено, так как это нарушает установленные санитарные нормы и правила захоронения подобных отходов.

В декабре 2016 года в Youtube появилось «шокирующее видео», на котором деревянные гробы сбрасывают в траншеи с помощью трактора и экскаватора на территории кладбища «Центральное-2». Кадры вызвали широкий общественный резонанс, различные ведомства, включая горадминистрацию Кемерова и областную прокуратуру, провели проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Выяснилось, что в гробах не было человеческих тел, хоронили пустые гробы и биологические медицинские патологоанатомические отходы Кемеровского областного патологоанатомического бюро, что на территории данного кладбища делать запрещено, так как это нарушает установленные санитарные нормы и правила захоронения подобных отходов.

По итогам проведённой проверки прокуратура обязала городскую администрацию в лице муниципального предприятия «Спецбюро» контролировать качество выполнения работ по содержанию городских кладбищ и составила в отношении него протокол об административном правонарушении. Кроме того, материалы проверки прокуратура направила в Роспотребнадзор.

Текст: Роман Янченко.
Видео: Youtube
Фото: Google Images.

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