Прокуратура проводит проверку по факту заграждения школьного стадиона в Кемерове
Ведомство проверит законность исполнения норм земельного и градостроительного законодательства.
В Кемерове после публикаций в СМИ о заграждении школьного стадиона прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено проверить законность исполнения норм земельного градостроительного законодательства. Также прокуратура установит, не нарушили ли данные действия законодательство о правах несовершеннолетних.
«Будет дана оценка законности занятия земельного участка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» под строительство, а также соблюдения прав несовершеннолетних учащихся на занятие физической культурой и спортом в связи с невозможностью эксплуатации спортивного стадиона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, по ним будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее Сибдепо сообщал, что в Рудничном районе Кемерова начали строить школу №31, в связи с чем часть стадиона перекрыли. После окончания строительства школьный объект начнёт функционировать в прежнем режиме.