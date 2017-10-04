Прокуратура проводит проверку по факту заграждения школьного стадиона в Кемерове

В Кемерове после публикаций в СМИ о заграждении школьного стадиона прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено проверить законность исполнения норм земельного градостроительного законодательства. Также прокуратура установит, не нарушили ли данные действия законодательство о правах несовершеннолетних.

«Будет дана оценка законности занятия земельного участка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» под строительство, а также соблюдения прав несовершеннолетних учащихся на занятие физической культурой и спортом в связи с невозможностью эксплуатации спортивного стадиона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, по ним будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Рудничном районе Кемерова начали строить школу №31, в связи с чем часть стадиона перекрыли. После окончания строительства школьный объект начнёт функционировать в прежнем режиме.