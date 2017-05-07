Пропавшего в конце апреля 48-летнего жителя Кемерова нашли мёртвым

На официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» появилась информация о пропавшем 26 апреля кемеровчанине. Сотрудники полиции нашли 48-летнего мужчину мёртвым.

«Мужчину искали члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» совместно с полицией. 7 мая сотрудники правоохранительных органов нашли Владимира Веснина мёртвым. Пока не имеем права разглашать подробности случившегося», – рассказала Сибдепо руководитель кемеровского отряда «Лиза Алерт» Катерина Ерошкина.

Владимир Веснин ушёл из дома в районе улицы Сарыгина в конце апреля. С тех пор о его нахождении ничего не было известно.