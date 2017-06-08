Пропавшего в Новокузнецке мужчину нашли мёртвым

Сергей Фёдоров ушёл из дома в неизвестном направлении 3 июня и не вернулся.

В Новокузнецке завершились поиски 41-летнего мужчины, который пропал в начале месяца. Сергей Фёдоров ушёл из дома по улице Искитимской в неизвестном направлении и домой не вернулся.

В среду, 7 июня, новокузнечанина нашли мёртвым, сообщается в паблике поиского-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подробности гибели мужчины не уточняются.

С 3 июня 2017 года Сергея Фёдорова искали местные жители, сотрудники полиции и волонтёры. В настоящее время устанавливается причина смерти жителя Новокузнецка.