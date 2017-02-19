Пропавшего в Шерегеше сноубордиста заметили в Новосибирской области

В воскресенье, 19 февраля, в Новосибирской области в одном из местных магазинов заметили пропавшего в Шерегеше сноубордиста Романа Самборского. В Кузбассе поиски мужчины прекращены, теперь его ищут в соседнем регионе.

«Рому ещё не нашли, но его видели в Новосибирской области. Он заходил в один из магазинов за покупками. Есть записи с камер наблюдения, я его опознала. Главное, что он жив. Эта информация проверенная. Другой дамы сердца у него нет. Сейчас его ищет полиция, но если неравнодушные люди помогут мне найти мужа, я буду им признательна», – рассказала Сибдепо жена пропавшего сноубордиста Валерия Самборская.

По словам Валерии, её супруг не бросал семью, а в Новосибирск его подвезла семейная пара.

«Я прошу не осуждать и не обсуждать Романа. Мы пока не знаем, в каком состоянии его здоровье. Возможно, у него что-то с головой. Скоро его найдут и всё будет ясно», – добавила собеседница онлайн-журнала.

Также Валерия отметила, что от её имени неизвестные начали собирать деньги на поиски Романа, однако она сама не просила материальной поддержки. Все перечисленные средства на её телефон Самборская обещает вернуть.

Напомним, 29-летний сноубордист Роман Самборский пропал 13 февраля. Его поисками занимались волонтёры, добровольцы, спасатели и полиция. 18 февраля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что отвёз пропавшего в Новосибирск.