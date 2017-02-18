«Лиза Алерт»: пропавший сноубордист Роман Самборский найден живым

18 февраля в 15:05 волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили на официальной странице в соцсети, что пропавший сноубордист найден живым. Однако спустя несколько минут пост был удалён. Затем снова появился и опять был удалён. Тем временем жена пропавшего туриста написала в соцсети, что полиция лишь проверяет поступившую информацию, поэтому поиски всё ещё продолжаются.

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Как ранее сообщал Сибдепо, 13 февраля сноубордист-фрирайдер Роман Самборский пропал без вести в горнолыжном курорте Шерегеш. По одной из официальных версий, Роман самостоятельно мог покинуть зону отдыха в неизвестном направлении. В день исчезновения около 16:00 его передвижение зафиксировали два видеорегистратора. Он шёл вдоль дороги в полном обмундировании, в том числе с маской на лице, от сектора «Е» в сторону посёлка Чугунаш, но там его никто не видел. К поискам 29-летнего туриста привлечены сотрудники полиции, спасатели, волонтёры и добровольцы.

Сибдепо следит за развитием событий.