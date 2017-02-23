Пропавший в Шерегеше сноубордист стал интернет-мемом после того, как нашёлся

Пользователи интернета язвят над тем, что мужчина сбежал от своей жены в другой конец страны.

Пропавший больше недели назад в Шерегеше сноубордист Роман Самборский стал интернет-мемом. Пользователи Сети придумывают смешные подписи к его фотографиям, создают в честь него группы в соцсетях и даже посвящают стихи.

Накануне дня всех влюблённых в интернете появляется информация о том, что в Шерегеше в секторе «Е» на горе Зелёной без вести пропал 29-сноубордист, предпочитающий кататься по пухляку. Жена Романа Самборского Валерия обратилась за помощью к спасателям, а затем написала заявление в полицию об исчезновении своего мужа. Рому искали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, добровольцы, волонтёры и даже экстрасенсы. Чтобы найти пропавшего сноубордиста, в небо поднимали вертолёт. За неделю поисков в полиции появилось сразу несколько видеозаписей, подтверждающих, что Роман жив и добровольно покинул туристическую зону в Шерегеше. По одной из версий, местный таксист увёз его в Новосибирск. Жена сноубордиста утверждала, что он не мог её бросить и умоляла общественность продолжать искать её мужа. На своей странице она часто писала, что скорее всего Роман не совсем здоров, но люди не понимали, в чём дело. Ответ на этот вопрос появился позднее. Как оказалось, Роман оставил дома записку, о которой Валерия умолчала.

В полиции от этой «Санта-Барбары» быстро устали и перестали давать комментарии до момента пока Роман не нашёлся. К слову, он сам пришёл в полицию, правда в Волгограде, заявив, что болен онкологией и не хочет быть для семьи обузой. Именно поэтому больше недели скрывал своё местонахождение. Мужчина написал заявление, что домой не вернётся, а свою жену Леру и пятимесячного сына Богдана видеть не желает. Однако до сих пор не ясно, показал ли Роман сотрудникам правоохранительных органов справку, подтверждающую его диагноз или нет.

«Помню, как в группе по поиску Романа сначала появилась информация, что в 9-10 часов вечера 13 февраля он был замечен в горах около свалки. Был объявлен сбор в два часа ночи, и я поехал. Вообще очень много людей откликнулось: выезжали и из Новосибирска, и из Томска, Омска, Кемерова, Новокузнецка. Особенно жалко группу МЧСовцев, которые добровольно приехали, насколько помню, из Томска. Они планировали искать Романа в лесу в секторе «Е». Да всех, кто ехал помогать, а получилось — просто они участвовали в семейных разборках», – написал в соцсети один из добровольцев, принимавших участие в поисках Романа Самборского Тимофей Ощепков.

Пока Самборского искали в Шерегеше, он был замечен в Новосибирске, в Екатеринбурге и в Волгограде.

Супруга пропавшего мужчины говорила полицейским и журналистам о том, что они жили дружно и никогда не ругались. Однако добровольцы, принимавшие участие в поисках, начали сомневаться в её словах и нашли свидетеля скандала супругов. Накануне исчезновения Лера и Рома сильно повздорили в кафе. Также выяснилось, что глава семейства оставил обручальное кольцо в квартире, которую снимал вместе с женой в Шерегеше.

Позднее в интернете появилась видеозапись с камер наружного наблюдения одной из новосибирских саун. Там Романа заметили в компании тёмноволосой девушки, после чего Лера заявила, что дамы сердца у её мужа нет.

«Семью он не бросал! Дамы сердца нет! Ромка наш не найден», — утверждала Лера на своей странице и продолжала подключать к поискам экстрасенсов и через СМИ и соцсети просить помощи у добровольцев.

Сейчас пользователи Сети обвиняют Валерию Самборскую в мошенничестве. По их мнению, супруги специально разыграли исчезновение Романа, чтобы заработать денег. В соцсети «ВКонтакте» была даже создана специальная группа, где желающие могли получить информацию о поисках сноубордиста, а также перечислять средства на их организацию. Сама же Лера заявляет, что никаких денег ни у кого не просила и обязательно вернёт всё, что ей уже перевели.

После того, как полиция официально прекратила поиски мужчины, его жена написала в соцсети, что приняла решение Ромы провести остаток своих дней вдали от семьи. Он якобы имеет на это право, несмотря на то, что десятки людей тратили своё время на его поиски. Она в очередной раз пообещала всем вернуть деньги, затем перестала выходить в Сеть и отвечать на звонки.

Также Валерия отказалась общаться с журналистами, заявив, что её муж жив, но серьёзно болен. Она публично пообещала во что бы то ни стало ждать его возвращения.