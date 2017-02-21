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Пропавший в Кузбассе сноубордист пришёл в отделение полиции в Волгограде

Роман Самборский попросил не сообщать жене его местоположение.

Накануне пропавший сноубордист Роман Самборский пришёл в волгоградское отделение полиции и попросил прекратить все поиски в отношении него. Данную информацию Сибдепо подтвердили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, 29-летний мужчина заявил, что его исчезновение связано с некой болезнью. Также Самборский попросил сотрудников правоохранительных органов не сообщать семье его местоположение.

Тем временем, жена без вести пропавшего сноубордиста продолжает организовывать поиски своего мужа.

«Рома не найден! С полиции мне не звонили. Рому я в глаза не видела с 13 февраля. Судить и осуждать его никто не имеет права! Никто из вас, включая меня, не может дать объяснения этому поступку! На сегодняшний день мы продолжаем с Бо поиски нашего папы! Мы очень его ждём в любом состоянии и проблемами», – пишет на своей странице «ВКонтакте» Валерия Самборская.

Напомним, ранее Сибдепо сообщал, что сноубордист «нашёлся» сразу в двух городах – Екатеринбурге и Волгограде. Роман Самборский пропал 13 февраля в Шерегеше, где отдыхал вместе с семьёй. Более недели его искали волонтёры, добровольцы, спасатели и полиция.  18 февраля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что отвёз пропавшего в Новосибирск. А позднее появилась информация о том, что Самборского заметили в одном из магазинов в столице Сибири.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com

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