Пропавшую в Кузбассе 16-летнюю школьницу нашли живой

Девушка ушла из дома в школу и пропала без вести.

16-летняя школьница из Белова пропала без вести. В течение нескольких дней её искали родственники, полицейские и волонтёры. Утром 13 мая девушку нашли живой.

В полицию Белова 11 мая обратилась местная жительница. Она сообщила, что 16-летняя школьница пропала без вести. Накануне она ушла в школу, но домой так и не вернулась.

Родственники пытались разыскать девушку самостоятельно. Однако затем обратились в правоохранительные органы. Полицейские создали поисковые группы из числа стражей порядка и волонтёров. Они провели поквартирный обход домов, чердаков, подвалов, колодцев и других мест. Проверили круг общения несовершеннолетней.

Утром 13 мая в полицию позвонила беловчанка, которая рассказала, что видела похожую по описанию в ориентировке девушку.

«В результате проверки оперативный дежурный отделения полиции «Бабанаково» обнаружил пропавшую возле одного из магазинов посёлка 8 марта. 16-летняя беловчанка рассказала, что всё это время ночевала под мостом», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

С девушкой работают инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Они устанавливают обстоятельства произошедшего.