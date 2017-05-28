Новости
Кузбасс

Пропавшую жительницу Осинников нашли мёртвой

26-летняя Алёна Махмутова ушла из дома 26 мая.

26-летнюю Алёну Махмутову из Осинников нашли мёртвой. Об этом сообщает кузбасское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Источник в медицинских кругах подтвердил данный факт.

Девушка пропала 26 мая. Жительница Кузбасса ушла из дома на улице Королева и не вернулась.

Областной Следственный комитет пока не комментирует эту информацию. О том, что случилось в пресс-службе ведомства обещали рассказать в понедельник, 29 мая.

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, по факту случившегося начата доследственная проверка.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com ("Лиза Алерт").

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

5 типов фитнес-тренеров, которых ненавидят клиенты

Каким не должен быть тренер, чтобы мы его любили
Кинопрокат

«Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» — рецензия на фильм

Почему серию о пиратах пора заканчивать
Еда

Зубы сводит: рейтинг мороженого из кемеровских магазинов

Отчёт о дегустации пломбира из кемеровских магазинов
Репортаж из соцсетей

Как кузбасские выпускники попрощались со школой

Сибдепо собрал самые яркие фото с "Последних звонков" кузбасских школьников

Сегодня в Кемерове

Популярное