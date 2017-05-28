Пропавшую жительницу Осинников нашли мёртвой

26-летнюю Алёну Махмутову из Осинников нашли мёртвой. Об этом сообщает кузбасское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Источник в медицинских кругах подтвердил данный факт.

Девушка пропала 26 мая. Жительница Кузбасса ушла из дома на улице Королева и не вернулась.

Областной Следственный комитет пока не комментирует эту информацию. О том, что случилось в пресс-службе ведомства обещали рассказать в понедельник, 29 мая.

Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, по факту случившегося начата доследственная проверка.