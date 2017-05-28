Пропавшую жительницу Осинников нашли мёртвой
26-летняя Алёна Махмутова ушла из дома 26 мая.
26-летнюю Алёну Махмутову из Осинников нашли мёртвой. Об этом сообщает кузбасское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Источник в медицинских кругах подтвердил данный факт.
Девушка пропала 26 мая. Жительница Кузбасса ушла из дома на улице Королева и не вернулась.
Областной Следственный комитет пока не комментирует эту информацию. О том, что случилось в пресс-службе ведомства обещали рассказать в понедельник, 29 мая.
Как сообщил Сибдепо осведомлённый источник, по факту случившегося начата доследственная проверка.
Фото: vk.com ("Лиза Алерт").