Противоклещевая обработка кемеровского Соснового бора завершится в конце мая

Обработку лесного массива проводят в два этапа, первый уже прошёл.

17 мая в администрации Кемерова рассказали о ходе противоклещевой обработки в крупнейшем лесном массиве города — Сосновом бору.

«Её проводят в два этапа, — сообщили Сибдепо в комитете по работе со СМИ городской администрации. – Первый прошёл 5 мая, тогда вдоль пешеходных дорожек обработали 5 га на территории от входа до памятника Знамя Победы».

Второй этап, ориентировочно, состоится 25 мая. Специалисты обработают еще 50 га – до Поклонной горы. О проводимых мероприятиях кемеровчан оповестят сигнальные таблички.

В мэрии добавили, что обработка проводится только в районе пешеходных дорожек. По этой причине далеко в лес уходить не следует.

Ранее Сибдепо сообщал, что всего в областном центре от клещей обработают 1,5 млн «квадратов».