Публикация «антисуицидного» ролика учащихся КемГИК не связана с самоубийством студента

25 января студенты КемГИК опубликовали в Интернете ролик «Social God | Что если это произойдет?». В видео говорится о чрезмерной зависимости молодых людей от социальных сетей и последствиях этого явления. В кадре герои ролика совершают суицид из-за проблем с общением в виртуальном мире.

«Идея появилась давно, снимать начали ещё в августе, — рассказал Сибдепо режиссёр ролика Виталий. — Из-за сложности с монтажом собрать удалось только на январских праздниках. Ролик, по сути, высмеивает то, что множество людей слишком зависимы от социальных сервисов. Пропаганды суицида, естественно, в этом нет. Напротив, в ролике говорится о том, что суицид по своей сути довольно абсурден. Лучше духовно и культурно расти, читая книги».

По словам собеседника Сибдепо, ролик снимали неделю, участвовали около 10 человек.

Отметим, что видео появилось в Сети спустя сутки после того, как в аудитории КемГИК обнаружили тело Георгия Гуркова, совершившего суицид.

«Публикация не связана с инцидентом в нашем вузе, — сообщил Виталий. – Часть материала была смонтирована у меня, а вторая — у другого человека. Как только получилось выкроить время, мы собрали ролик».

Виталий добавил, что не был знаком с 22-летним второкурсником Георгием Гурковым. О его самоубийстве узнал из СМИ.

Напомним, что тело молодого человека обнаружили в аудитории первого корпуса утром 24 января. Как сообщили Сибдепо в пресс-службе КемГИК, похороны студента состоятся 27 января в Канске.