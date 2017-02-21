Путешественник из Нижнего Тагила привёз кота Графа в Кемерово

Турист из Нижнего Тагила Андрей Останин, который в прошлом году вместе с котом по кличке Граф покорил Эльбрус, приехал в Кемерово. Путешественник вместе с питомцем направляется на Байкал.

«Мы с Графом отправились на автомобиле на Байкал, там собираемся совершить велопоход вокруг острова Ольхон. Сейчас мы уже доехали до Кемерова, вернуться планируем в начале марта», – цитирует ТАСС Останина.

Он отметил, что для Графа в путешествие взял специальную одежду: футболку, носочки, кофту, комбинезон и сапожки. Кот путешествует в утепленной корзине.

По словам Останина, во время восхождения на Эльбрус на высоту пять тысяч метров кот чувствовал себя дискомфортно только в утеплённом комбинезоне. В остальном покорение горы прошло в штатном режиме.

Зоопсихолог Елена Лотиева заявила, что ничего плохого нет в том, что путешественник посещает разные уголки мира вместе с котом. Для питомца это даже полезно, он получает эмоции в отличие от других домашних котов, которые не покидают пределов квартиры.